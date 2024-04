Cresce repúdio internacional à invasão de embaixada em Quito

Já a Espanha declarou: "A entrada à força na embaixada do México em Quito constitui uma violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Pedimos respeito ao direito internacional e harmonia entre o México e o Equador, países irmãos da Espanha e membros da comunidade ibero-americana."

Por sua vez, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, caracterizou a invasão como "um ato intolerável para a comunidade internacional" e uma "violação da soberania do Estado mexicano e do direito internacional", porque "ignora o direito histórico e fundamental de asilo".

O Canadá também se disse "profundamente preocupado com a aparente violação da Convenção de Viena de 1961 sobre Relações Diplomáticas por parte do Equador ao entrar na embaixada do México sem autorização".

Ao longo da história, pessoas em busca de asilo já moraram em embaixadas em todo o mundo. O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, por exemplo, viveu na embaixada do Equador em Londres por sete anos, com a polícia britânica não podendo prendê-lo.

ek (Reuters, AFP, AP)