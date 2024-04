Dezenas de milhares protestam em Israel contra Netanyahu - Manifestantes pedem renúncia do primeiro-minitro e esforços mais sérios para liberar reféns do Hamas, em um momento em que país é criticado mesmo por aliados por ofensiva brutal na Faixa de Gaza.Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas na noite deste sábado (06/04) em Tel Aviv e outras cidades de Israel para protestar contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pedir sua renúncia.

De acordo com a mídia israelense, foram os maiores protestos desde 7 de outubro, quando o pior massacre da história de Israel desencadeou a atual guerra na Faixa Gaza contra o grupo radical islâmico Hamas. Os organizadores estimam que somente em Tel Aviv 100 mil pessoas tenham participado do protesto. Em todo o país, eles calculam ao menos 150 mil.

O ponte de encontro dos manifestantes em Tel Aviv foi um cruzamento da cidade, renomeado para Praça da Democracia desde os protestos em massa contra as controversas reformas judiciais de Netanyahu no ano passado. Mais tarde, os manifestantes se juntaram a familiares de reféns do Hamas que pedem esforços mais sérios do governo para libertá-los do cativeiro.