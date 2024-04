Enclave hippie em Copenhague se revolta contra narcotráfico

O governo dinamarquês fez uma oferta de 14,3 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de R$ 10,6 milhões) em financiamento de renovação, condicionada à remoção e ao banimento da venda organizada de haxixe.

Coletivo antiautoritário e ímã turístico

Fundada em 1971, a "Cidade Livre de Christiania" surgiu como um lugar que "pertence a todos e a ninguém", com as decisões sobre a organização da vida na então abandonada base naval sendo tomadas coletivamente.

O enclave se tornou um ícone de vida coletiva de espírito livre, onde carros e policiais não eram permitidos, o governo tinha influência limitada – os residentes desrespeitavam os códigos de construção e frequentemente se recusavam a pagar as contas de serviços públicos – e a maconha era ilegal, mas, mesmo assim, tolerada.

A droga era cada vez mais vista como um espinho por parte dos sucessivos governos, muitas vezes colocando os residentes e as autoridades em conflito. Ainda assim, o bairro foi a atração turística mais popular da capital durante décadas.

"Cerca de cinco ou dez anos atrás, eram principalmente locais – mas agora vemos que são principalmente as gangues e as gangues de motoqueiros que movimentam esse mercado de drogas", afirmou o chefe de polícia de Copenhague, Simon Hansen. Cada vez mais, essas gangues entram em conflito violento com as forças de segurança.