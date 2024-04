Eslováquia elege presidente pró-Rússia

Proximidade com o primeiro-ministro

O partido de Pellegrini, o Hlas, é uma cisão do Smer, de Fico. Pellegrini sucedeu a Fico no cargo de primeiro-ministro quando este se demitiu, em 2018, na sequência dos protestos populares e da agitação provocada pelo assassinato de Ján Kuciak, um jornalista que investigava as ligações entre o crime organizado e o poder político.

Após as eleições de setembro do ano passado, o Hlas e o Smer formaram um governo com o ultranacionalista SNS, o que levou à suspensão dos dois partidos do grupo dos sociais-democratas europeus.

Desde 2018, Fico tem adotado posições anti-imigração e eurocéticas que o aproximam do ultranacionalista Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro.

Pellegrini descreveu a sua vitória nas eleições como uma "grande satisfação".

"Quero ser um presidente que represente os interesses nacionais da Eslováquia", disse, garantindo que "o país permanecerá do lado da paz e não da guerra".