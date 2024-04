Israel diz ter reduzido tropas no sul de Gaza - Forças israelenses afirmam que missão em Khan Yunis foi concluída, após meses de ataques intensos que devastaram a região. Porta-voz militar garante que "guerra não acabou".A imprensa e as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram neste domingo (07/04) que o país retirou quase todas as suas tropas do sul da Faixa de Gaza, inclusive da cidade de Khan Yunis, seis meses após o início da ofensiva que matou milhares de pessoas e deixou a área devastada.

Apesar da redução no sul de Gaza, os militares afirmaram que uma "força significativa" continuará operando no resto do enclave sitiado.

"A 98ª divisão de comandos concluiu a sua missão em Khan Yunis", disse o exército em um comunicado à agência de notícias AFP. "A divisão deixou a Faixa de Gaza para se recuperar e preparar-se para futuras operações."