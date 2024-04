Por desinformação russa, Ucrânia cogita banir o Telegram - Disseminação de fake news por parte de canais russos faz políticos em Kiev pensarem em proibir o serviço de mensagens. No entanto, plataforma também é um meio importante para divulgar informação oficial do governo.Na Ucrânia, é comum encontrar esse tipo de mensagem em canais do serviço Telegram, semelhante ao WhatsApp: "As Forças Armadas da Ucrânia estão recrutando moradores de rua", "Os ucranianos vão se render em Kharkiv", "Os guardas de fronteira ucranianos foram autorizados a abrir fogo contra aqueles que tentarem fugir da Ucrânia".

Mensagens como essas, monitoradas pelo Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, são distribuídas por canais alegadamente pró-Rússia no Telegram, aparentemente com o intuito de disseminar o pânico e notícias falsas sobre os assuntos militares e o sistema político da Ucrânia.

A velocidade e o anonimato do Telegram aumentaram o debate sobre a possibilidade de a plataforma ser bloqueada na Ucrânia. A questão chegou aos círculos políticos, com discussões agora na comissão parlamentar ucraniana sobre liberdade de expressão.