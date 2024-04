Qual o poder do Hamas seis meses após ofensiva israelense?

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo atentado terrorista em grande escala contra o norte de Israel de 7 de outubro de 2023, em que combatentes do Hamas mataram 1.200 e levaram cerca de 250 reféns.

Em represália, a liderança israelense lançou uma ofensiva militar, prometendo destruir o Hamas, que controla parte de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde local, na atual guerra já foram mortos 32.845 palestinos, a maioria crianças e mulheres, e outros 75.392 foram feridos.

Para Gil Murciano, diretor do Instituto Israelense para Políticas Externas Regionais, os efeitos da intervenção militar são completamente perceptíveis. Ele aponta a diminuição significativa no número de mísseis disparados, e não apenas em Tel Aviv, mas também perto da fronteira de Israel com a Faixa de Gaza. "Nessa área, o número de mísseis disparados e as mortes causadas por eles caíram quase completamente, reforça.

O especialista acrescenta que a operação militar israelense na parte central da Faixa de Gaza também destruiu as principais linhas de produção de armamentos, mísseis e drones. "Essa é uma grande perda para as capacidades militares que o Hamas construiu ao longo de muitos anos."

Michael Milshtein, ex-membro da inteligência militar israelense e agora pesquisador da Universidade de Tel Aviv, estima que cerca de 70 a 80% do arsenal de mísseis do Hamas tenha sido destruído. Isso também se deve à escassez de peças. "As peças para reabastecimento eram contrabandeadas pela fronteira de Rafah. Agora o controle na região é muito mais meticuloso. É por isso que o Hamas quase não recebe mais suprimentos."

No entanto, os túneis do Hamas continuam a causar problemas para o exército israelense, diz Milshtein. "Presumo que o Hamas ainda tenha pelo menos 50% de seus túneis. Isso dificulta a previsão sobre os movimentos do grupo, além de oferecer proteção a seus combatentes."