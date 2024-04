Ruanda busca reconciliação 30 anos após genocídio

Repatriação dos refugiados de Ruanda

Victoire Ingabire, a crítica mais proeminente do presidente Paul Kagame, diz que a reconciliação ainda é um sonho distante e que, para alcançá-la, todos os refugiados ruandeses ao redor do mundo precisam ser repatriados.

"Ainda há muitos refugiados ruandeses, especialmente nos países vizinhos, que devem ser repatriados para que uma reconciliação genuína aconteça", disse Ingabire em uma mensagem de Ano Novo. "Vivemos em paz, mas a reconciliação ainda é distante e há uma profunda desconfiança entre os ruandeses".

"O governo de Ruanda também está preocupado com os refugiados dos países vizinhos que decidiram pegar em armas e lutar contra ele. Esse problema nunca terá fim a menos que nós, que estamos dentro do país, nos unamos e nos reconciliemos primeiro", concluiu Ingabire, que se referia aos rebeldes das Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda (FDLR), um grupo rebelde de etnia hutu.

Há muito tempo, Kagame considera as FDLR uma ameaça existencial à nação. O grupo é classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos. A existência contínua da FDLR, que supostamente está sendo tolerada pelo governo do país vizinho, Congo, levou a acusações de que a Ruanda apoia grupos rebeldes adversários, como o movimento M23. O governo do país nega essas acusações.

O recente aumento dos combates criou sérias tensões entre Kigali e Kinshasa – incluindo ameaças de guerra por parte do presidente congolês, Felix Tshisekedi – o que sugere que as lacunas no processo de reconciliação representam uma séria ameaça à segurança de toda a região, mesmo 30 anos após o genocídio.