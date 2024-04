Abin revelou espião russo em embaixada no Brasil, diz jornal - Homem se passava por diplomata para cooptar informantes através da oferta de bolsas de estudo e programas de intercâmbio. Ele deixou o país após ser descoberto.A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) descobriu um espião russo que atuava no Brasil ao se passar por diplomata da Embaixada da Rússia em Brasília, de acordo com informação divulgada neste domingo (07/04) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Identificado como Serguei Alexandrovitch Chumilov, ele trabalhava cooptando brasileiros como informantes e deixou o Brasil depois de o setor de contrainteligência da Abin descobrir que ele atuava como membro de um dos serviços russos de inteligência.

De acordo com a Folha, Chumilov visava reunir informações a respeito de determinados setores ou temas brasileiros que eram de interesse do serviço de inteligência russo que integrava.