Após ameaças de Musk, Barroso exalta papel do STF em prol da democracia - Presidente do Supremo Tribunal Federal critica ataques à democracia através da "instrumentalização criminosa das redes sociais" e ressalta que "toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição."O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, se pronunciou em nota nesta segunda-feira (08/04) sobre as ameaças do proprietário da rede social X, Elon Musk, à Corte, destacando que "toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal".

O bilionário sul-africano ameaçou descumprir bloqueios de perfis em sua rede social impostos pelo STF e lançou críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

No sábado, Musk informou através de seu perfil no X que passaria a descumprir ordens judiciais da Justiça brasileira que bloqueiam o acesso a contas de pessoas investigadas por atos contra a democracia no Brasil.