Asilo em embaixadas: como funciona e casos controversos

Numa aparente tentativa de obter refúgio e evitar uma eventual ordem de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro deste ano, após ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal (PF). O caso só veio à tona mais de um mês depois, em uma reportagem do New York Times.

Bolsonaro, que é investigado por suspeita de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022, nega que quisesse pedir asilo. Ao ser indagado sobre o caso, afirmou que mantém "amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo" e que conversa com eles "assuntos do interesse do nosso país".

Julian Assange

Procurado pelos Estados Unidos por divulgar informações confidenciais entre 2010 e 2011 sobre ações militares do país no Oriente Médio, o ativista e fundador do site WikiLeaks Julian Assange chegou a viver por sete anos na embaixada do Equador em Londres, no Reino Unido.

As autoridades suecas haviam emitido um mandado de prisão contra ele em 2010, acusando-o de abuso sexual, e em 2012 a Justiça do Reino Unido decidiu autorizar a extradição dele para a Suécia. Então presidente equatoriano à época, Rafael Correa, que apoiava o WikiLeaks, concedeu asilo a Assange.

Em 2019, porém, o governo equatoriano revogou a medida e ordenou que ele deixasse a embaixada. O processo contra ele na Suécia acabou arquivado, mas ele está preso desde 2020 enquanto aguarda uma possível extradição para os Estados Unidos.