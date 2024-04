Musk vira investigado no inquérito das milícias digitais - Após dono do X (antigo Twitter) postar críticas e ameaças, ministro Alexandre de Moraes manda PF apurar conduta do empresário e estabelece multa caso a plataforma reative contas bloqueadas.O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no domingo (07/04) que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para investigar a conduta do bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), após o empresário ter feito ataques contra o ministro no final de semana.

Moraes determinou que a PF investigue se Musk cometeu crimes de obstrução de Justiça, "inclusive em organização criminosa e incitação ao crime".

O ministro também incluiu Musk entre os investigados no inquérito das milícias digitais, determinou que o X não desobedeça ordens judiciais e estipulou multa diária de R$ 100 mil por perfil bloqueado pela Justiça que a plataforma reativar, além de determinar responsabilidade por desobediência dos responsáveis legais pela empresa no Brasil no caso de descumprimento.