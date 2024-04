"Precisamos enfrentar pendências que ficaram da transição"

Em A Transição Inacabada ele lembra que movimentos sociais costumam afirmar que "nas favelas, a ditadura nunca acabou" — no sentido de que a violência estatal ainda é constante. "No atual regime democrático, é certo que as garantias constitucionais me protegem, como um homem, branco, de classe média, que não mora em uma favela. Mas se esse aparato institucional da democracia funcionasse da mesma forma para todos, nós não veríamos tantas mães negras e faveladas chorando por seus filhos assassinados em ações policiais que sempre terminam sem nenhum agente do Estado responsabilizado e sem qualquer tipo de reparação para as famílias das vítimas”, argumenta.

DW: Seu livro defende que a violência estatal não acabou no Brasil, ainda que com o advento da democracia. Você acredita que o problema foi na maneira como a transição foi feita? O Brasil não puniu como deveria os que cometeram violências durante a ditadura?

O grau brutal de violência de Estado que vivenciamos ainda hoje no Brasil tem raízes mais longevas, não é uma criação da ditadura. Portanto, não se explica apenas pela forma como a transição foi feita. É impossível pensar nessa violência sem relacioná-la com sua origem colonial e com o processo de escravização negra. Mas a transição foi uma oportunidade para o Brasil discutir formas de superar esse cenário, porque estavam muito fortes os discursos da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Ocorre que foi uma oportunidade que perdemos.

Não apenas por não termos punido os que cometeram as gravíssimas violações de direitos humanos na ditadura, mas principalmente porque fomos incapazes de enfrentar a lógica segundo a qual existem sujeitos "torturáveis" e "matáveis", lógica essa que justifica a existência de uma polícia e de Forças Armadas que operam com o objetivo de eliminar o inimigo interno. Nesse sentido, a ausência de uma discussão aprofundada sobre o papel das polícias e das Forças Armadas durante a redemocratização impediu que houvesse reformas nessas instituições, o que abriu caminho para que a violência de Estado se perpetuasse na democracia.

Movimentos sociais costumam dizer que "nas favelas, a ditadura nunca acabou", como você aponta em seu livro. De que forma podemos comparar a violência policial contra os mais pobres e o regime militar?