Promotores indiciam suspeito de planejar golpe de Estado na Alemanha - Apoiador de grupo afiliado ao movimento extremista "Reichbürger" planejou viagem à Rússia para pedir apoio de Vladimir Putin à tentativa de subverter ordem democrática e impor Constituição do antigo Império alemão.Promotores em Hamburgo anunciaram nesta segunda-feira (08/04) o indiciamento de um homem de 66 anos acusado de apoiar uma organização terrorista e de auxiliar na preparação de um ato de alta traição em conexão com uma suposta tentativa de derrubar o governo democrático da Alemanha.

O homem é acusado de apoiar desde 2022 uma organização chamada Kaiserreichsgruppe ("Grupo do Império Alemão", em tradução literal), que defende a subversão da ordem democrática vigente na República Federativa da Alemanha em favor de um regime autoritário com base na Constituição do Império alemão de 1871.

Os membros do grupo – uma ramificação do movimento extremista Reichsbürger ("Cidadãos do Império Alemão") – teriam supostamente planejado uma viagem de barco até águas territoriais da Rússia no intuito de pedir apoio militar e político ao presidente russo, Vladimir Putin, visando a fundação de um novo Estado alemão, segundo informações do Ministério Público de Hamburgo.