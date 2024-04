Richarlison inspira maior valor à saúde mental no futebol

Os comentários de Richarlison foram apenas o exemplo mais recente de um atleta falando publicamente sobre sua saúde mental, algo que tem se tornado mais frequente nos últimos cinco anos. No Brasil, porém, essas declarações não são tão comuns como em outros lugares.

De acordo com um artigo de 2023 de Tânia Maria de Araújo e Monica Torrenté publicado na Revista do SUS, os esforços para melhorar os tratamentos de saúde mental em todo o país são prejudicados pela falta de acesso a serviços do tipo.

Em um capítulo do livro Mental Health in Elite Sport: Applied Perspectives from Across the Globe (Saúde mental em esportes de elite: perspectivas aplicadas em todo o mundo), oito autores reuniram informações sobre a saúde mental no esporte brasileiro e revelaram o impacto que fatores socioeconômicos, como o acesso à nutrição e ao saneamento adequados, têm sobre os jovens jogadores.

Apesar disso e da enorme popularidade do futebol no Brasil, equipes multidisciplinares que atendem às necessidades técnicas, táticas, psicológicas e de saúde mental de jogadores e técnicos não são comuns no país. Os psicólogos do esporte não costumam fazer parte do quadro de funcionários dos times principais e, embora sejam obrigatórios nas categorias de base, muitas vezes estão sob enorme pressão, gerenciando vários times sozinhos. Esse, no entanto, não é um problema exclusivo do Brasil, mas também em muitas escolas e clubes de futebol em todo o mundo.

"Essa questão é maior do que o futebol", disse Cauan de Almeida, técnico do América Mineiro, à DW. E no América, clube onde Richarlison começou sua carreira, Almeida e sua equipe estão fazendo o possível para ajudar os jogadores a se desenvolverem emocionalmente dentro e fora do campo.

Nova geração, novos valores