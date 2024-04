Vaticano diz "não" à mudança de sexo e

Com essa medida, o Vaticano fez uma espécie de aceno aos conservadores, depois de ter aprovado as bênçãos para casais do mesmo sexo, o que gerou críticas de bispos conservadores em todo o mundo, especialmente na África.

Mas o Papa Francisco se manteve fiel ao que afirmou em uma entrevista de 2023, que "ser homossexual não é crime". O documento aponta para países, incluindo muitos da África, que criminalizam a homossexualidade, denunciando como contrário à dignidade humana e se tornando essa afirmação do Papa, parte da doutrina católica e denuncia "como contrário à dignidade humana o fato de que, em alguns lugares, pessoas são presas, torturadas e e até mesmo privadas do bem da vida apenas por sua orientação sexual"

O Papa Francisco aprovou o documento depois de solicitar que o papel também mencionasse "a pobreza, a situação dos imigrantes, a violência contra as mulheres, o tráfico humano, a guerra e outros temas". A declaração também reafirma que a barriga de aluguel viola a dignidade tanto da mulher que se submete quanto da criança, e lembra que Francisco, em janeiro, chamou-a de "desprezível" e pediu uma proibição global, segundo comunicado do Cardeal Victor Manuel Fernandez.

A teoria de gênero, muitas vezes chamada de "ideologia de gênero" por críticos ou grupos conservadores, sugere que o gênero é mais complexo e fluido do que as categorias binárias de homem e mulher, e depende de muito mais do que as características sexuais visíveis.

(Reuters, AP, DPA)