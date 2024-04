"Abusos" a estátuas femininas expõem assédio sexual na Alemanha

"O assédio sexual é um problema trivializado ou ignorado com demasiada frequência", afirmou em nota a porta-voz da Terre des Femmes, Sina Tonk. "Temos de trabalhar juntas para assegurar que as vozes das vítimas sejam ouvidas e que os perpetradores sejam responsabilizados."

Os cartazes foram colocados atrás da estátua de Julieta Capuleto na praça Marienplatz, em Munique; da "Jovem", no museu Hoetgerhof de Bremen; e da "Senhora Reno", que faz parte da fonte de Netuno, localizada no centro de Berlim.

"Décadas de ataques dos transeuntes"

Quem passar pelas instalações pode acessar através de um código QR gravações que fazem com que as estátuas possam falar. Os pôsteres, colocados na última sexta-feira (05/04), deverão ser retirados na tarde de segunda-feira por questões de licença.

As imagens das instalações mostram que os seios das mulheres nas estátuas possuem uma cor mais clara em relação ao restante da obra, o que sinaliza onde elas "são tocadas com maior frequência", disse a porta-voz da ONG.

As três estátuas "demonstram visivelmente as décadas de ataques dos transeuntes" que deixaram marcas, "assim como ocorre com as pessoas afetadas pela violência sexualizada".