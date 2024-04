Alemanha defende-se em corte da ONU sobre apoio a Israel

"Como se pode dizer que houve uma falha em garantir [a Convenção sobre Genocídio] a respeito de um terceiro Estado, se a falha por parte desse terceiro Estado em respeitar não foi estabelecida em primeiro lugar?", perguntou outro advogado da Alemanha, Samuel Wordsworth.

Além disso, ele destacou que a Nicarágua não apresentou sua queixa contra Israel. "A Nicarágua deve estabelecer que, pelo menos prima facie, o tribunal seja capaz de exercer jurisdição, e não pode fazê-lo, dada a ausência manifesta de uma terceira parte indispensável, ou seja, Israel", disse Wordsworth.

O tribunal provavelmente levará semanas para emitir sua decisão preliminar, e o caso pode levar anos para ser finalizado

A Alemanha tem sido um dos mais firmes aliados de Israel na esteira dos ataques do Hamas. "Nossa própria história, nossa responsabilidade decorrente do Holocausto, faz com que seja uma tarefa perpétua defendermos a segurança do Estado de Israel", disse o chanceler federal Olaf Scholz dias após o ataque.

Mas Berlim mudou gradualmente de tom nos últimos seis meses, tornando-se cada vez mais crítica em relação à situação humanitária em Gaza e se manifestando contra uma ofensiva terrestre em Rafah.

bl (AFP, AP, dpa, Reuters)