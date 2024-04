Justiça alemã reforça direito a paternidade de pai biológico - Supremo amplia chance de recurso, mesmo que outro homem tenha registrado paternidade e desenvolvido laço familiar com criança. No país, marido oficial é automaticamente pai legal, mesmo que filho não seja seu.Uma decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha reforçou os direitos dos pais biológicos no país. Sentença proferida nesta terça-feira (09/04) determina que pais biológicos têm direito de assumir responsabilidades em relação a seus filhos e podem contestar a paternidade legal assumida por um outro homem em relação à criança.

O tribunal deu ganho de causa a um pai que se separou da mãe da criança logo após o nascimento do bebê, ocorrido em abril de 2020, mas que foi impedido de oficializar a paternidade porque a mãe autorizou que o novo parceiro dela se registrasse como pai da criança.

Com isso, o pai biológico teve restrito seu direito de acesso ao menino, que agora tem três anos de idade, podendo vê-lo apenas durante três horas a cada quinze dias.