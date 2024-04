Liberdade de expressão não é direito de atacar

Vamos ser didáticos: qualquer empresa precisa cumprir leis. As determinações judiciais, que Musk chama de censura e promete desobedecer, são referentes a perfis que foram tirados do ar por espalharem notícias falsas, fazerem ameaças e apologia ao golpe de Estado (a tentativa de 8 de janeiro de 2023).

Pergunto o óbvio: desde quando isso é isso é liberdade de expressão?

Direito à propaganda nazista

Curiosamente, no mesmo dia da briga com Moraes, Musk teve uma conversa pública no X com um extremista de direita alemão sobre liberdade de expressão. No fim de semana, Björn Höcke, um dos membros mais extremistas do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) reclamou em seu perfil na rede social que estaria sendo vítima de perseguição política e anunciou que o julgamento no qual é acusado de usar slogans nazistas durante uma campanha eleitoral começaria no dia 18 de abril. Na mensagem, Höcke diz estar sendo acusado de um crime pode ter expressado "incorretamente" seu suposto patriotismo.

Logo após a mensagem, Musk reagiu e perguntou a Höcke o que ele disse. Em resposta, o extremista alemão escreveu que disse, numa campanha eleitoral em 2021, o slogan: "tudo pela nossa pátria, tudo pela Saxônia-Anhalt, tudo pela Alemanha". Musk perguntou então o motivo dessa expressão ser ilegal. Höcke posou de vítima e alegou que "todo patriota na Alemanha é difamado como nazista".

A frase Alles für Deutschland ("Tudo pela Alemanha") era o lema do movimento paramilitar nazista Sturmabteilung ("Tropas de assalto"), conhecido pela sigla SA, cujos membros se notabilizaram por atos de violência nas ruas durante o período democrático que precedeu a ditadura de Adolf Hitler.