Março registra novo recorde global de temperatura, diz Copernicus

Com o declínio do El Niño, as margens pelas quais as temperaturas médias globais são excedidas a cada mês devem diminuir, calculou Jennifer Francis, cientista do Woodwell Climate Research Center.

A temperatura máxima não foi tão excepcional quanto a de outros meses no ano passado, que bateram recordes por margens maiores. "Tivemos meses recordes que foram ainda mais incomuns", disse Burgess, apontando para fevereiro de 2024 e setembro de 2023.

Alterações provocadas pelo homem

Os cientistas do clima atribuem a maior parte dos recordes de calor às alterações climáticas provocadas pelo homem, devido às emissões de dióxido de carbono e metano produzidas pela queima de carvão, petróleo e gás natural.

"A trajetória não vai mudar enquanto as concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera não pararem de aumentar", alertou Francis.

No Acordo de Paris, de 2015, o mundo estabeleceu o objetivo de manter o aquecimento a um nível igual ou inferior a 1,5 ºC em comparação com as temperaturas dos tempos pré-industriais.