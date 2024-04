Mitos e fatos sobre nutrição: o glúten faz mal?

De acordo com a faculdade de Saúde Públicada Harvard, os sintomas dessa alergia podem incluir coceira e inchaço na boca, na garganta ou nos olhos. Reações alérgicas mais graves podem causar falta de ar, náusea, cãibras e até mesmo colapso circulatório. "A alergia ao trigo é mais comum em crianças do que em adultos", diz Scherf. Ela pode piorar com o passar dos anos ou desaparecer com o crescimento.

Ao contrário da alergia ao trigo, é mais difícil detectar a sensibilidade não celíaca ao glúten, explica a química de alimentos. Dor abdominal devido a gases ou constipação, diarreia e cansaço estão entre os sintomas. Os adultos são afetados com mais frequência do que as crianças. E, infelizmente, ainda não há nenhum marcador para diagnosticar a sensibilidade não celíaca ao glúten.

O que é doença celíaca?

A doença celíaca é a doença mais bem pesquisada associada à intolerância ao glúten. Entretanto, de acordo com a Sociedade Alemã da doença, a doença celíaca não é uma alergia nem uma intolerância ao trigo ou ao glúten. Em vez disso, o glúten desencadeia uma reação autoimune: Os anticorpos atacam o próprio tecido do corpo.

No caso da doença celíaca, isso significa que a membrana mucosa do intestino delgado fica inflamada e se rompe. "Isso reduz a área de superfície do intestino", explica Scherf. Além de ser muito doloroso, pode levar a deficiências graves de nutrientes. A doença celíaca é, pelo menos em parte, genética. Entretanto: "Muitas pessoas têm a condição genética correspondente, mas nem todo mundo desenvolve a doença celíaca", diz Katharina Scherf.

Como faço para testar a intolerância ao glúten ou a doença celíaca?