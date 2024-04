RSF: Alemanha teve 41 ataques a jornalistas em 2023

"Isso demonstra que a liberdade para reportar de maneira independente não está somente ameaçada pelos ataques a indivíduos das equipes de profissionais. O descontentamento com uma cobertura jornalística supostamente muito limitada sobre os protestos dos agricultores já parece ser suficiente para rebaixar ainda mais os limites para os ataques à liberdade de imprensa", afirmou Rediske.

Extrema direita mais hostil à imprensa

Segundo a ONG, os lugares mais perigosos para os jornalistas na Alemanha são os eventos políticos, como reuniões partidárias, manifestações ou atos de protesto. Das 41 agressões, 32 foram registradas em ocasiões como essas.

"Mais uma vez, as maiores hostilidades contra a imprensa ocorreram em particular no ambiente das reuniões de teóricos da conspiração ou de extremistas de direita, onde em 2023, ocorreram 18 das 41 agressões", afirma a RSF.

O ano de 2024 já não começou bem para a imprensa alemã, com um repórter sendo vítima de um ataque brutal no entorno de uma manifestação na cidade de Leipzig.

Brasil continua perigoso, mas sem mortes