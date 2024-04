Tribunal decide que inação climática viola direitos humanos

Em um processo movido por cerca de 2 mil membros da organização suíça Idosas pela Proteção do Clima, os juízes concluíram que o governo suíço violou alguns direitos humanos ao não cumprir as metas de redução de emissões.

As mulheres protestaram contra os esforços "lamentavelmente inadequados" de seu governo para combater as mudanças climáticas. Elas disseram que idosas correm um risco especial de morrer durante as ondas de calor e exigiram uma decisão que reduzisse as emissões de combustíveis fósseis muito mais rapidamente do que o planejado.

Os juízes concordaram que "houve lacunas críticas no processo de implementação da estrutura regulatória nacional relevante".

Segundo o tribunal, essas lacunas incluíam "uma falha das autoridades suíças em quantificar, por meio de um orçamento de carbono ou de outra forma, as limitações nacionais de emissões de gases de efeito estufa".

A sentença contra a Suíça implica uma obrigação legal de corrigir as violações encontradas no caso da associação de mulheres, dentro de uma "margem de apreciação" das próprias autoridades suíças, mas "sob a supervisão" do Comitê de Ministros do Conselho da Europa.

Revés para grupo português