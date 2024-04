Corte da UE anula sanções contra oligarcas russos - Sanções impostas em fevereiro de 2022 contra dois empresários do mercado financeiro visavam atingir indiretamente o Kremlin. Juízes, porém, não viram provas suficientes de apoio da dupla a Putin. Cabe recurso da decisão.O Tribunal Geral da União Europeia (UE) em Luxemburgo anulou nesta quarta-feira (10/04) sanções impostas pelo bloco aos oligarcas russos Mikhail Fridman e Petr Aven na esteira da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, por entender que o Conselho da UE não forneceu provas suficientes para as decisões tomadas contra os empresários até março de 2023.

Os dois são fundadores e acionistas importantes do conglomerado financeiro Alfa Group – ao qual pertence um dos principais bancos da Rússia, o Alfa Bank –, e tiveram seus ativos congelados pela UE, que também os proibiu de fazer negócios com empresas e cidadãos do bloco europeu, bem como de adentrá-lo. Além da cidadania russa, Fridman também possui passaporte isralense e Aven, da Letônia.

Pelo mesmo motivo, a dupla de bilionários também foi sancionada pelo governo dos Estados Unidos.