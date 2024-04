Emirados podem estar criando sua legião estrangeira militar

Tudo no anúncio indicava que os Emirados Árabes Unidos queriam criar sua própria legião estrangeira de elite, com 3 mil a 4 mil recrutas, até meados do próximo ano.

Os meios de comunicação que entraram em contato com a MMC não conseguiram obter uma resposta precisa. Representantes da empresa disseram que o anúncio não era real, que o projeto havia sido cancelado e que tudo não passou de um exercício de desinformação. A MMC não respondeu às perguntas da DW.

Mas, segundo especialistas afirmaram à DW, há uma boa chance de que esse projeto – uma legião estrangeira dos Emirados Árabes Unidos – seja real.

A Intelligence Online tem boas conexões com o setor militar francês e é provável que esse vazamento seja uma maneira de dizer que a França não está satisfeita com esse cenário, disse Andreas Krieg, professor sênior da Escola de Estudos de Segurança do King's College, em Londres. Os franceses se preocupariam com o fato de que membros de suas forças de segurança pudessem ser atraídos para empregos nos Emirados, observou.

"Parece ser algo que os Emirados Árabes Unidos fariam, dado seu histórico", concordou Sean McFate, professor da Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown e autor do livro The New Rules of War. "Os Emirados Árabes Unidos têm uma tradição de terceirização do poder militar e têm feito isso de vez em quando desde 2011."

"Certamente, quando se ouve 'mercenários' hoje em dia, eu em geral penso muito mais nos Emirados Árabes Unidos do que na Rússia", acrescentou Krieg. "Os Emirados se tornaram uma espécie de centro de atividades mercenárias no Sul Global."