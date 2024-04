EUA enviam armas iranianas apreendidas para Ucrânia

Os EUA declararam que as armas eram sua propriedade, uma vez que o deslocamento do arsenal violava resolução do Conselho de Segurança da ONU que proibiu o fornecimento de armas à milícia xiita no Iêmen. A missão permanente do Irã nas Nações Unidas negou que as armas pertencessem ao país.

Novas formas de armar Kiev

Um pacote de ajuda militar dos EUA de 60 bilhões de dólares está emperrado no Congresso americano. O Senado, controlado pelos democratas, partido do presidente Joe Biden, já aprovou o envio dos recursos, mas os republicanos na Câmara dos Representantes vêm bloqueando a votação.

De acordo com monitoramento do Instituto Kiel, da Alemanha, para substituir completamente a ajuda militar dos Estados Unidos em 2024, os países europeus precisariam dobrar o ritmo e o nível atual de ajuda militar.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertou nesse domingo que o seu país perderia a guerra se a esperada ajuda dos EUA permanecesse bloqueada, à medida que a Rússia aumenta a sua pressão no leste do país.

Milícia iemenita