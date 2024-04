Médicos desenvolvem guia para tratar alergias alimentares

Até agora, os médicos não tinham como fornecer aos pacientes uma orientação padrão para a imunoterapia oral. Essas novas diretrizes, apresentadas num artigo publicado nesta segunda-feira (08/04) numa revista especializada, foram desenvolvidas para servir de base aos médicos e padronizar o tratamento de crianças com alergias alimentares.

"Este é um artigo de referência em nosso campo, pois a padronização do tratamento é inédita. Estávamos precisando muito de algum tipo de orientação sobre como abordar a imunoterapia oral", explica Douglas Mack, especialista em pediatria da Universidade McMaster, no Canadá, e autor principal do estudo.

As alergias alimentares são comuns?

Cerca de 4% das crianças e 1% dos adultos em todo o mundo foram diagnosticados com algum tipo de alergia alimentar. Mas a prevalência é maior nos países ocidentais, onde 8% das crianças e 4% dos adultos têm alergias alimentares.

O alimento de uma criança pode ser o veneno de outra: as alergias a amendoim predominam no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália, mas são incomuns na Ásia, onde as alergias a trigo, ovo e leite são as mais frequentes.

As taxas de alergia alimentar têm aumentado nas últimas duas décadas, o que os cientistas acreditam ser devido ao aumento do saneamento e da limpeza. A ideia é que, com menos germes ao redor, o sistema imunológico das crianças se volta contra coisas inofensivas, como amendoim ou leite. Outros fatores incluem: a deficiência de vitamina D e o momento em que as crianças são expostas a alérgenos alimentares quando bebês.