O retrocesso na segurança pública de São Paulo

"Calcula-se que apenas em cocaína passa pelo Brasil atualmente R$ 64 bilhões; isso corresponde a quase 4% do PIB brasileiro, no qual o Porto de Santos tem uma centralidade junto com o Aeroporto Internacional de Guarulhos", destaca.

"Você olha os territórios nos quais estão concentradas as mortes, são áreas extremamente vulnerabilizadas, e compara com esse cenário geral que eu estou descrevendo, você passa a se perguntar que tipo de combate efetivo ao crime organizado é possível com esse tipo de operação", questiona o doutor em sociologia.

Questionamento semelhante é feito pelo pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV) Bruno Paes Manso. Ele compara os oito meses de operação Escudo e Verão na baixada com as informações e resultados obtidos por um único infiltrado da Polícia Federal nas grandes rotas do narcotráfico.

Se passando por intermediário, o agente Edmilson Lincoln Jardim Filho (pseudônimo criado pela polícia) ajudou na apreensão de 10,8 toneladas – quatro vezes o apreendido na operação paulista – e colocou a Polícia Federal no encalço de 33 traficantes internacionais de cocaína.

"Com inteligência e estratégia você consegue resultados que desestruturam os grupos criminosos, não com essa guerra de vingança, essa guerra contra pobre que até mancha a imagem da polícia com a qual muitos passam a achar que polícia é bandido"” critica o pesquisador. "Você pode ter um balanço com números de drogas tal, mas do ponto de vista estratégico é como enxugar gelo".

Policiais vulneráveis