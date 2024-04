Onipotência de Musk vs onipotência de Xandão

Da esquerda, vem a indignação habitual quando alguém do exterior, especialmente um multimilionário, interfere nos assuntos brasileiros. Depois, a coisa rapidamente descamba para o ufanismo. O ex-ministro da Justiça Eduardo Cardozo reclamou, dizendo que um bilionário estrangeiro agride a soberania brasileira e recebe os aplausos de supostos patriotas no Brasil. Outros críticos também argumentaram apelando para a "carta do estrangeiro". Comentários como o de que Musk está tratando o Brasil como uma "republiqueta de bananas" atestam aquela irritabilidade que aflora sempre diante de uma crítica vinda de fora.

Repúblicas de bananas

Embora nesse ponto deva ser dito a favor de Musk que alguns países latino-americanos realmente são repúblicas de bananas. Portanto, certamente aplaudiríamos se Musk desafiasse as ordens do Judiciário da Nicarágua ou da Venezuela para bloquear contas de usuários de membros da oposição. Questionar a soberania desses regimes seria, de fato, um ato heroico de liberdade. Não seria?

Portanto, o problema aqui parece ser o fato de Musk aparentemente não saber que o sistema judiciário do Brasil não é comparável ao da Nicarágua ou da Venezuela. Como, além de seu trabalho como chefe da X, ele tem que desenvolver foguetes e carros elétricos, ele obviamente não tem tempo para se ocupar mais atentamente com os déficits democráticos da região.

Especialmente porque ele claramente não está interessado nos déficits democráticos em outras regiões. O comentarista da GloboNews Guga Chacra chegou a chamar Musk de "babaca" e "hipócrita" porque ele, apesar de criticar Moraes, não tem problemas com as ditaduras da Arábia Saudita e da China. Com isso, ele levanta um ponto interessante: se Musk está realmente preocupado com o princípio da liberdade de expressão, como afirma, por que ele faz negócios com ditaduras, especialmente aquelas que bloqueiam sua plataforma X?

O jornalista americano Glenn Greenwald argumenta, com razão, que todo mundo sabe que a China e a Arábia Saudita não são democracias. E que esses países não se veem como tal. Ao contrário do Brasil, que afirma ser uma democracia e um Estado constitucional. O fato de Musk aparentemente preferir encerrar suas atividades X no Brasil ao se curvar à suposta censura de Moraes é um direito dele. Teremos que esperar para ver se Musk realmente cumprirá essa ameaça!