Papa encontra líder indígena e ouve pedido de apoio a Lula

"Não estou dizendo que vão resolver. É fácil acabar com as coisas, difícil é consertá-las. Mas eles estão tentando", disse. "Sou um homem da floresta que cuida do nosso planeta Terra. Estou esperando que a comunidade internacional lute, estou esperando pela comunidade internacional que tem dinheiro que faça isso, que pare a destruição do nosso planeta Terra que está acontecendo agora."

Garimpo e desmatamento ameaçam os yanomami

A visita, segundo Kopenawa, se deveu a um convite de Francisco. O papa tem feito da defesa do meio ambiente um dos pilares de seu pontificado, e tem condenado o saqueamento de recursos naturais na Amazônia e em outros lugares.

Ao pontífice, o líder indígena citou a contaminação da água pelo mercúrio, usado pelo garimpo, e o desmatamento para a criação de gado e a plantação de soja como as maiores ameaças ao seu povo, que tem amargado desnutrição e mortes.

Acredita-se que existam hoje 28 mil yanomamis. Eles vivem na maior reserva indígena do Brasil, a Terra Indígena Yanomami, que faz fronteira com a Venezuela e está localizada nos estados de Roraima e Amazonas.

O território sofre há décadas com a invasão de garimpeiros, mas o assédio aumentou nos últimos anos com o desmonte das políticas de proteção ambiental durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.