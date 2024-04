"Policiais não estão preparados para lidar com diversidade sexual" - Delegado do Distrito Federal afirma que machismo e preconceito fazem parte de corporações pelo país, e que mudança desta cultura passa pela educação e punição de casos.As imagens de Tauane de Mello Queiroz, de 26 anos, sendo agredida por um policial militar, no último sábado (06/04), no metrô de São Paulo, suscitou um debate sobre o modo como as forças de segurança no país lidam com pessoas LGBTQIA+. A vítima, que é lésbica e vestia uma bermuda com as cores da comunidade, afirma ter ouvido do agente que ela "iria apanhar como homem".

Segundo a advogada da vítima, a jovem estava sentada na plataforma com as pernas em direção a via enquanto aguardava o trem. O policial, então, a puxou pela camisa e começou a agredi-la. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial do Bom Retiro. O policial envolvido no caso foi afastado e o governador paulista, Tarcísio de Freitas, disse que ele será "severamente punido".

Para o delegado gay da Polícia Civil do Distrito Federal Anderson Cavichioli, o incidente reflete uma cultura de discriminação presente nas corporações. Ele é mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília (UNB) e um dos fundadores da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+ (Renosp), associação de direitos humanos da população LGBTI+ criada por policiais em 2018 para mudar o cenário de ataques e desinformação na sociedade e dentro das corporações.