Por que escolas particulares no Brasil têm mau desempenho internacional

Nem as famílias de classes média e alta, diz o professor, estavam prontas para a educação remota. "Muitas também não tinham em suas casas dois, três computadores, quando o pai e mãe também trabalhavam em casa", diz, pontuando que, obviamente, a situação era mais grave para as famílias de baixa renda.

As escolas também estavam despreparadas. "Uma coisa é recorrer eventualmente a esses recursos [tecnológicos]; outra coisa é transferir algo que há 200 anos se faz, que é o ensino presencial, para o computador", afirma Alavarse.

3. Influência de fora da escola

A estrutura do Pisa permite comparar alunos do mesmo nível socioeconômico de vários países. Segundo a OCDE, o status socioeconômico foi responsável por 15% da variação no desempenho em matemática no Pisa 2022 no Brasil, mesmo nível da OCDE.

"Todas as pesquisas reafirmam: quanto maior o nível socioeconômico do aluno, maior tende a ser o desempenho", diz Alavarse. Escolas de bairros de alta renda, por exemplo, tendem naturalmente a ter desempenho melhor do que territórios de vulnerabilidade social.

Não por mérito, mas por injustiça social. Os alunos com melhores condições já partem do início da "corrida" com vantagens: o nível de escolarização da mãe, o engajamento da família nos estudos, os livros e estímulos que a criança tem em casa, as condições de alimentação, saúde: tudo o que colabora ou atrapalha o aluno nos estudos, por exemplo.