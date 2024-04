Pouca chance de fuga para os residentes de Rafah

Enquanto isso, no domingo, as forças terrestres da 98ª Divisão de Israel retiraram-se de Khan Younis, outra cidade do sul, deixando apenas uma brigada no norte de Gaza para controlar um corredor recém-criado no centro de Gaza separando o norte do sul. Moradores de Khan Younis, deslocados para Rafah, foram vistos voltando para ver o que restou da cidade.

"A operação da Divisão na área de Khan Younis seguiu seu curso e, na próxima fase, as FDI (Forças de Defesa de Israel) vão realizar mais operações baseadas em inteligência, como ataques direcionados", disse Guy Aviad, historiador militar e pesquisador, acrescentando que "a distância entre Israel e Gaza é muito curta, entre 2 e 4 quilômetros, eles podem entrar na área a qualquer momento".

Rafah deveria ser um lugar mais seguro, mas nunca foi, disse Loay Fareed, deslocado várias vezes com a sua família desde o início da guerra.

"Há bombardeios quase todos os dias, e a frequência aumenta a cada dia", disse Fareed, 46 anos, à DW por telefone de Rafah.

Fareed está entre cerca de 1,5 milhão de pessoas que atenderam ao apelo dos militares israelenses para evacuarem para o sul de Gaza – especificamente Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, na fronteira com o Egito. Isto foi para evitar a operação militar contra o Hamas, o grupo militante islâmico que realizou os ataques de 7 de outubro e fez 240 pessoas como reféns. A ofensiva planejada contra a cidade ofuscou a luta diária pela sobrevivência.

"Meus filhos estão assustados com a notícia que fala de uma invasão iminente da cidade. Eles me perguntam o que faremos e para onde iremos, mas não tenho resposta para eles".