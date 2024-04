UE endurece política de asilo e quer deportar mais

Deportações mais rápidas dependem de acordos bilaterais

Embora o pacto preveja a deportação mais rápida daqueles que tiverem o pedido de asilo negado, a medida pressupõe a cooperação de países que receberiam essas pessoas de volta – no caso, países de origem tidos como "seguros" pelo bloco ou países por onde o imigrante tenha passado antes de ser detido.

A UE fechou recentemente um acordo com a Tunísia nesse sentido. Em troca de apoio financeiro, o país concordou em receber de volta cidadãos tunisianos rejeitados pelas autoridades europeias de fronteira, mas se recusa a receber pessoas de países africanos abaixo da linha do Deserto do Saara que tenham transitado pelo seu território a caminho da UE.

Um acordo parecido com a Turquia, fechado em 2016, reduziu o fluxo de refugiados sírios que chegavam à Grécia. A Turquia, porém, já não mais recebe sírios encaminhados de volta pela Grécia, e o acordo acabou perdendo a validade.

Por que as novas regras são polêmicas

Apoiadores do Pacto Migratório alegam que o endurecimento das regras, com processos de deportação mais rápidos, acabariam por desencorajar a imigração ilegal no longo prazo. Isso porque as chances de permanência na Europa diminuiriam sem um processo legal ou com um pedido de asilo rejeitado.