Alemanha sofre pressão na Justiça para cortar ajuda a Israel

Na sexta-feira passada, a porta-voz adjunta do governo federal alemão, Christiane Hoffmann, disse aos repórteres que responderia em outro momento à ação judicial.

O processo está relacionado as acusações criminais apresentadas em nome dos palestinos em fevereiro contra membros específicos do alto escalão do governo alemão, incluindo o chanceler federal, Olaf Scholz, a ministra do Exterior, Annalena Baerbock, e o ministro da Economia, Robert Habeck, cujas pastas têm a maior responsabilidade na aprovação das licenças de exportação de armas.

Alguns países, como o Canadá e a Holanda, tomaram medidas para rever seu apoio militar a Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza

"Armas de guerra" x "equipamentos militares"

A iniciativa judicial mais recente mira o governo alemão como um todo, e argumenta especificamente contra as "armas de guerra". As leis alemãs sobre licenças de exportação as distinguem de "outros equipamentos militares". As "armas de guerra" incluem tanques e jatos, e sua exportação precisa cumprir requisitos mais exigentes.

"Outros equipamentos militares", como definido pela terminologia, podem incluir itens como capacetes, coletes à prova de balas, suprimentos médicos e recursos de treinamento.