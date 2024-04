Bancas de heteroidentificação precisam de revisão

Logo após a avaliação, a grande alegria do Alison e de sua família foi tomada por muita tristeza e frustração: ele foi barrado pela banca, ou seja, a comissão avaliou que ele não seria preto e, portanto, não poderia se matricular e ser oficialmente um estudante da USP.

O caso tomou grandes proporções e a Justiça foi envolvida. À Justiça, a universidade alegou que o jovem leu sua autodeclaração para a banca, "que concluiu que o candidato tem pele clara, boca e lábios afilados, cabelos raspados impedindo a identificação, não apresentando o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra".

Antes de prosseguir com o texto, quero fazer um importante apontamento sobre a USP. Sou egresso da instituição, oriundo de um bairro da periferia e acredito que tenho lugar de fala. A instituição tem sim uma história de elitismo na composição de seu corpo discente, que, por muito tempo, foi composto majoritariamente por jovens oriundos da rede privada. Mas precisamos ser justos: ela vem colocando energia em aumentar seus mecanismos de inclusão.

Além disso, digo com muita segurança e conhecimento de causa: há professores, pesquisadores e funcionários da universidade altamente capacitados e comprometidos com a democratização do acesso ao ensino superior e com a pluralidade do corpo discente da instituição.

No entanto, é fato: houve sim uma falha com o Alison. A banca de heteroidentificação da USP, normalmente, é presencial. Mas no caso dele, como a aprovação foi via provão paulista, a apresentação foi online e isso é inadmissível. Uma avaliação de tamanha importância e que visa avaliar aspectos fenotípicos do candidato não pode ocorrer em outro formato além do presencial. Questões como iluminação, qualidade da conexão, luz natural, posição da câmera e afins são variáveis que podem enviesar a percepção sobre das características de alguém.

Padronização e diretrizes nacionais