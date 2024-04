Inundação na Rússia: entre causas naturais e descaso estatal

Também a casa de Yelena Matveyevskaya foi inundada: "O primeiro andar ficou debaixo d'água, mas deu para salvar parte do mobiliário no segundo andar." Nesse ínterim, seu marido e filho voltaram à casa para observar, pois foram avistados saqueadores no local.

Corrupção ou causas naturais?

Matveyevskaya integra uma iniciativa que em 8 de abril pôde falar com o governador da região de Oremburgo, Denis Pasler. Ao mesmo tempo, diante do prédio da prefeitura estavam reunidas centenas de cidadãos irados. Alguns gritavam "Vergonha!" e exigiam a renúncia dos líderes municipais; outros gravaram um vídeo em que bradavam em uníssono: "Putin, socorro!".

A manifestação espontânea foi imediatamente dispersada pela polícia, sob a alegação de tratar-se de uma reunião ilegal. No entanto, a multidão enfurecida prosseguiu reclamando que os serviços estatais não estavam preparados para a enchente e que, dias antes do rompimento, já haviam sido constatados vazamentos na represa.

Matveyevskaya conta que no encontro com o governador expressaram-se suspeitas de que um dos motivos da catástrofe seriam conluios corruptos dentro da liderança local: "Uma moça contou a Denis Pasler que o avô dela, que participou da construção do dique, teve que levar a metade do entulho e do material de construção para um canteiro de obras particular do prefeito." Segundo o governador, porém, a causa seria a "enchente fora do comum".

As autoridades de Orsk prometem ajuda à população: até 100 mil rublos (R$ 5.450) para aqueles cujas casas foram completamente inundadas, em outros casos entre 10 mil e 50 mil rublos.