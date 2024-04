Irã e Israel vivem escalada de sua guerra nas sombras - Regime iraniano culpou o governo israelense pelo ataque aéreo ao seu consulado na Síria, e ameaçou retaliar. Os dois países são inimigos há décadas, mas já foram aliados próximos no Oriente Médio.Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, Israel intensificou também seus ataques contra aliados de Teerã no Líbano e na Síria. Nesse contexto, pelo menos 13 pessoas foram mortas em um ataque aéreo ao consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, no início de abril, incluindo sete membros do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã, a Síria e a Rússia culparam Israel pelo ataque, que não comentou o incidente.

"O ataque ao prédio de um consulado iraniano foi sem precedentes. Depois de uma longa guerra nas sombras contra o Irã, Israel parece ter mudado sua estratégia", disse o especialista em Oriente Médio Arash Azizi à DW. Professor de história e ciência política na Universidade de Clemson, no estado americano da Carolina do Sul, ele é autor do livro The Shadow Commander, sobre o general da Guarda Revolucionária Qassim Soleimani, morto por um ataque de drone dos EUA no início de 2020, e as ambições regionais do Irã.

Os comandantes da Guarda Revolucionária do Irã desempenham um papel-chave no treinamento e financiamento do Hisbolá no Líbano, que é responsável por vários ataques contra Israel.