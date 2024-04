Magnata é condenada à morte no Vietnã por golpe bilionário - Uma das mulheres mais ricas do país, Truong My Lan foi acusada de desviar bilhões em empréstimos fraudulentos. Processo, que sentenciou outras 85 pessoas, faz parte de cruzada anticorrupção do Partido Comunista.Principal acusada no maior caso de fraude financeira da história recente do Vietnã, a magnata do ramo imobiliário Truong My Lan, de 67 anos, foi sentenciada à morte nesta quinta-feira (11/04) por dar um golpe bancário de 12,5 bilhões de dólares (R$ 63,6 bilhões) – o equivalente a 3% do PIB do país em 2022.

O julgamento em uma corte de Ho Chi Minh, que resultou na condenação de outras 85 pessoas – quatro delas à prisão perpétua –, faz parte de uma cruzada anticorrupção do Partido Comunista, que governa o país desde 1975.

De acordo com a investigação, Lan usou testas de ferro e funcionários para assumir 91% do Saigon Commercial Bank (SCB), instituição onde ela, oficialmente, não ocupava qualquer cargo e detinha apenas 4% das ações. Entre 2012 e 2022, a empresária teria desviado grandes somas de dinheiro mediante empréstimos para empresas de fachada. As ações eram encobertas mediante pagamento de propina.