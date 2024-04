Mulheres são sub-representadas nas Forças Armadas alemãs

No entanto, como um todo, a proporção de mulheres na Bundeswehr ainda é baixa. Apenas cerca de 13% dos militares são mulheres. A maioria delas – mais de 8 mil – serve no serviço médico. Se essas mulheres forem excluídas, a proporção cai para menos de 9%. E, no entanto, o governo alemão só recentemente estabeleceu a meta de atingir uma cota de 20%.

Defasagem internacional

Isso colocaria a Alemanha à frente de parte da comunidade internacional. No entanto, o país ainda está atrasado em relação a outras nações desenvolvidas. Nos EUA, por exemplo, quase 20% das mulheres já servem militarmente. Mesmo no Marine Corps (Corpo de Fuzileiros Navais), ramo particularmente exigente das Forças Armadas, há quase 10% de mulheres. Na Europa, a Noruega lidera, com 15,7% de militares do sexo feminino. Se considerarmos apenas os recrutas, o número chega a 36%. Na França, a proporção de mulheres é de 16,5%.

A Alemanha ainda está muito longe desses números. Em seu relatório anual, Eva Högl, comissária do Parlamento alemão para as Forças Armadas, enfatiza a importância das mulheres na tropa. "Elas aumentam a qualidade do serviço com sua experiência e habilidades, como mostram os estudos: equipes mistas são sempre as melhores e mais eficientes".

"Além disso, as mulheres nas Forças Armadas também garantem que as preocupações e os anseios das mulheres sejam levados em conta nas áreas de conflito", acrescenta a socióloga Maja Apelt.

Mulheres em posições de liderança