Que há por trás da prisão do "czar do petróleo" da Venezuela

Expurgo político?

"Não acho que o problema de fundo tenha sido a corrupção. Acho que provavelmente há um problema de expurgo político", disse Caleca à DW. Mas ele observa que "o expurgo aconteceu no ano passado. O que é inexplicável é que a prisão tenha ocorrido um ano depois, quando todos os seus cúmplices foram presos no ano passado".

Na opinião dele, o momento da prisão pode ser devido a uma tentativa do governo de mostrar, no período que antecede as eleições, que punirá os corruptos. "Acima de tudo, dado o grau de desespero das bases chavistas e ex-chavistas, por verem todos os dias como a elite governante enriqueceu, enquanto o povo ficou cada vez mais pobre, essa pode ter sido uma intenção. Mas, se for esse o caso, tenho certeza de que será inútil", ressalta, afirmando que "o povo não está mais acreditando nisso".

De acordo com Beatriz Fernández, o governo poderia estar "tentando matar vários coelhos com uma cajadada só". Por exemplo, "para mostrar um compromisso com a luta contra a corrupção e a impunidade que vai até a base mais dura do chavismo, como uma mensagem eleitoral, buscando reconquistar as pessoas que se sentiram enganadas, mas também enviando uma mensagem de alerta para aqueles que fazem parte da nomenklatura".

Outro objetivo poderia dar uma mostra de "bom comportamento em relação aos Estados Unidos, que está prestes a emitir seu veredito sobre as sanções no próximo 18 de abril". A acadêmica também menciona o interesse do governo em "controlar a agenda noticiosa".

"Mostrar Tareck El Aissami agora faz parte de uma estratégia de comunicação para distrair a opinião pública de outros eventos políticos", diz Fernández.