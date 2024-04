Ultradireita alemã faz vista grossa para condenados em suas fileiras

"Pessoalmente, eu os considero inadequados para o exercício de um cargo público", afirma Thorsten Frei, líder da bancada conservadora no Bundestag, citando risco às instituições da democracia parlamentar.

A pressão sobre a AfD vem aumentando há meses, principalmente desde a revelação, também pelo Correctiv, de que líderes da sigla participaram de uma reunião onde teria sido discutida a deportação de pessoas da Alemanha, inclusive imigrantes naturalizados alemães. Desde então, centenas de milhares têm saído às ruas por toda a Alemanha para protestar contra o extremismo de direita.

Elos com a propaganda russa

No início de abril, o governo da República Tcheca anunciou ter descoberto uma rede de propaganda que também teria conexões com a AfD. Por meio do portal "Voice of Europe", a Rússia teria tentado prejudicar a Ucrânia e influenciar a política da União Europeia – o que incluiu, segundo alguns veículos da imprensa alemã, pagamentos a políticos do partido dispostos a cooperar.

Até agora, porém, esses escândalos não tiveram praticamente nenhuma consequência para a AfD. O partido, que em parte já é acompanhado de perto pelas autoridades alemãs de inteligência, rejeita todas as acusações e tem subido o tom contra a imprensa, instituições democráticas e outros partidos.

Na verdade, a AfD tem dobrado a aposta: em convenções regionais recentes do partido, membros particularmente radicais foram fortalecidos.