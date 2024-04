Vítimas de tiroteios têm direito a indenização, decide STF - Decisão vale para mortos e feridos em tiroteios durante operações policiais, exceto quando participação direta de policiais não for comprovada. Corte também considerou ilegal perfilamento racial em abordagens policiais.O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11/04) pela responsabilidade do poder público quando houver mortos e feridos durante operações de agentes de segurança pública.

A exceção vale para quando for comprovado que não houve participação direta de policiais na morte ou ferimentos das vítimas. Neste caso, o ônus da prova cabe ao poder público, não bastando para isso uma "perícia inconclusiva" sobre a origem do tiro.

O julgamento estabelece um entendimento que deve embasar outros processos na Justiça, e partiu da análise do caso de um homem morto em 2015 no Rio de Janeiro por arma de fogo durante uma operação do Exército no Complexo da Maré.