Alemanha pede para que seus cidadãos deixem o Irã

Risco de ataque

Nesta sexta-feira, o governo americano, outro aliado de Israel, também alertou para a possibilidade de o Irã lançar um ataque contra alvos israelenses. O presidente americano, Joe Biden, disse que espera que o eventual ataque aconteça "mais cedo do que se espera” e instou os iranianos a frearem qualquer iniciativa hostil.

"Estamos dedicados à defesa de Israel. Apoiaremos Israel. Ajudaremos a defender Israel, e o Irã não terá sucesso”, disse Biden.

As tensões entre o Irã e Israel remontam há décadas e são particularmente alimentadas pelo apoio do regime fundamentalista de Teerã a grupos islâmicos que se opõem aos israelenses, como o Hisbolá e o Hamas, com o qual Tel Aviv vem travando uma guerra em Gaza. Mas as tensões sofreram uma nova escalada no início do mês, quando os israelenses atacaram um complexo diplomático iraniano na Síria, deixando 16 mortos, incluindo dois altos comandantes da Guarda Revolucionária iraniana. Desde então, líderes do regime iraniano têm ameaçado lançar uma retaliação.

jps (ots)