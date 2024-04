Aplicativo alemão alerta usuários sobre impurezas em drogas - Serviço informa sobre os últimos resultados de análises de entorpecentes na Alemanha e em outros países. Teste público de drogas lançado ano passado em Berlim tem alta procura."Acho que o que aprendemos é que a retenção de informações sobre as drogas está, na verdade, causando danos, porque as pessoas vão consumir drogas do mesmo jeito", diz Philipp Kreicarek, de 35 anos, criador do KnowDrugs, aplicativo que fornece informações sobre os últimos resultados de análises de pureza de drogas, substâncias psicoativas e também dá dicas sobre o uso mais seguro.

Kreicarek se formou na faculdade de serviço social e trabalhou em um serviço de aconselhamento sobre drogas, concentrando-se na redução de danos em casas noturnas e festas. Naquela época, os frequentadores de raves e clubes noturnos recebiam informações sobre pílulas potencialmente perigosas em postos de informações ou consultando sites específicos.

Ele percebeu que muitos simplesmente não estavam cientes de certos riscos. Por exemplo, as drogas para raves, como as pílulas de ecstasy, agora estão altamente concentradas. Às vezes, é provável que contenham até três ou quatro doses em um único comprimido, ou até mesmo uma substância totalmente diferente. Kreicarek pensou, então, que uma melhor maneira de alcançar as pessoas poderia ser por meio de um aplicativo.