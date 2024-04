Israel em alerta para possível ataque iraniano - Presidente Biden diz que ataque deve ocorrer "mais cedo do que mais tarde" e adverte Teerã de que os EUA mantêm compromisso com a defesa de seu aliado. Países ocidentais alertam cidadãos para que evitem a região.Israel se manteve em alerta nesta sexta-feira (12/04) para um possível ataque iraniano em retaliação a investidas israelenses a alvos no Irã. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que uma provável agressão iraniana deverá ocorrer "mais cedo do que mais tarde".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, Israel intensificou seus ataques contra aliados de Teerã no Líbano e na Síria. No início de abril, ao menos 13 pessoas foram mortas em um ataque aéreo à embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, que matou o general de brigada iraniano Mohamad Reza Zahed, um dos principais líderes da Guarda Revolucionária do Irã, e seis outras autoridades militares iranianas.

O Irã, a Síria e a Rússia culparam Israel pelo ataque. Tel Aviv, porém, jamais assumiu a responsabilidade, o que não impediu que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmasse que Israel "deve e será punido" pela operação que, segundo disse, foi equivalente ao um ataque em solo iraniano.