O longo caminho da Alemanha para liberalizar o aborto

A proibição por lei do assim chamado "assédio de calçada" está igualmente sendo examinada no Bundestag. No futuro serão classificados como atentado à ordem pública os protestos agressivos de opositores do aborto nas proximidades de postos de aconselhamento, hospitais ou consultórios médicos que pratiquem a intervenção.

Polarização em escala internacional

O exemplo dos Estados Unidos mostra como o tema é polarizador, também no resto do mundo: uma sentença de 2022 do Supremo Tribunal recolocou a legislação sobre o aborto na alçada estadual. Desde então, alguns estados de governo conservador voltaram a restringir radicalmente a intervenção.

Recentemente o Supremo Tribunal do Arizona até mesmo restabeleceu uma lei de 1864 – época da Guerra Civil, quando as mulheres sequer tinham direito de voto. Assim, a interrupção da gravidez fica praticamente proibida no estado, e quem a pratique, sujeito a até cinco anos de prisão.

Na campanha presidencial de 2024, contudo, nem mesmo o inescrupuloso republicano Donald Trump se compromete a proibir o aborto em âmbito nacional, caso vença. Uma consulta realizada em março pela Reuters/Ipsos indica que para 57% dos americanos a intervenção deve ser legal, na maioria dos casos ou sempre.

A legislação em torno do aborto também é tema delicado em outros países ocidentais. Na Polônia, a liberal Plataforma Cívica do primeiro-ministro Donald Tusk venceu as eleições legislativas com a promessa de liberalizar as rígidas leis nacionais. No entanto o plano esbarra na resistência do parceiro de coalizão conservador-cristão Terceiro Caminho.