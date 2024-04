Quais países sancionaram Israel pela guerra em Gaza?

Em sua primeira medida significativa contra Israel desde o início da guerra, a Turquia anunciou na terça-feira restrições a uma ampla gama de produtos de exportações para Israel até que um cessar-fogo seja declarado em Gaza.

A medida restringe as vendas de produtos de 54 categorias, incluindo aço, fertilizantes, combustível de aviação, tijolos e equipamentos de construção. O Ministério do Comércio da Turquia também disse que já havia parado de autorizar o envio a Israel de quaisquer produtos que pudessem ser usados para fins militares.

As novas restrições ocorrem após protestos em toda a Turquia pedirem sanções a Israel por causa de sua ofensiva contra o Hamas em Gaza. No sábado, a polícia de Istambul deteve dezenas de manifestantes que exigiam o fim do comércio com Israel.

O principal partido de oposição, o CHP, pediu a suspensão total do comércio com Israel, enquanto outros partidos pediram ao governo que bloqueasse seu espaço aéreo e portos para aviões e embarcações com destino a Israel.

O economista e ex-político turco Oguz Oyan disse à DW que "Ancara foi forçada a tomar tal decisão". Ele acrescentou que, durante a campanha das eleições locais em março, o governo Erdogan "teve problemas devido às suas boas relações comerciais com Israel, e isso afetou o comportamento dos eleitores conservadores".

O ministro do Exterior de Israel rebateu as restrições, disse que a Turquia havia "violado unilateralmente" os acordos comerciais bilaterais e prometeu retaliação.