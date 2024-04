Relatório liga bancos a fazendas com ficha suja na Amazônia

"Desses quase 800 casos, não avaliamos se os embargos vieram antes ou depois de os contratos com os bancos terem sido assinados. As instituições financeiras só observam os critérios quando elaboram o contrato, ainda não há uma exigência de se monitorar a propriedade até que o pagamento do crédito vença", destaca Mazzetti como uma das lacunas.

À DW, o Rabobank afirmou que opera de acordo com todas as regulamentações na concessão de crédito rural. Sobre os casos apontados no relatório, a instituição disse "analisará os dados mencionados no referido estudo e havendo inconsistências com suas práticas adotará medidas cabíveis".

O Santander não respondeu à DW até a conclusão desta reportagem.

Bancos brasileiros

Dinheiro concedido por bancos brasileiros também financia fazendas com histórico de irregularidades, mostra o relatório. A uma outra fazenda no Acre, o Banco do Brasil emprestou cerca de R$ 1,4 milhão para custear criação de gado, na qual parte da área está dentro de uma floresta pública não destinada, com vários indícios de desmatamento ilegal.

Uma resolução do Conselho Monetário Nacional (n. 5.081, de junho de 2023) proíbe a concessão de crédito a empreendimentos sobrepostos a unidades de conservação, como florestas públicas e terras indígenas.